ريال مدريد في مهمة سهلة اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / ألتوبيِ.

خط الدفاع: سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجوُلون / خافي سانشيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / ماركوس لورينتي / ماركو أسينسيو / داني سيبايوس / فرانشيسكو إيسكو / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور / ماريانو دياز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / داني سيبايوس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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