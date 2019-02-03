تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر سيتي وأرسنال في مباراة اليوم بالدوري الإنجليزي

Advertisements

يشهد ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر سيتي ضيفه فريق أرسنال، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق أرسنال:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / دانيلو.

خط الوسط: فرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / أرون رامسي / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

إقرأ أيضاً: ريال مدريد في مهمة سهلة اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع