موعد مباراة ليفربول ووست هام بمشاركة “محمد صلاح” الإثنين 4/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق وست هام يونايتد في مساء يوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ووست هام يونايتد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق وست هام يونايتد في مساء يوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، سوف تكون مباراة ليفربول ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ووست هام يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ووست هام يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق وست هام يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن الخطأ سوف يكون ممنوعاً عليه في الجولات المتبقية من عمر المسابقة في الموسم الحالي، وذلك في حالة أراد الحفاظ على صدارته حتى اللحظة الأخيرة من الموسم حتى ينجح في نهاية المطاف في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المؤكد أن فوز فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي سوف يكون أمراً تاريخياً لا مثيل له على الإطلاق، وذلك نظراً لأن فريق ليفربول لم يفز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1989 / 1990، علماً بأن ذلك اللقب حينها كان هو اللقب الثامن عشر في تاريخ نادي ليفربول العريق.

ولكن المهمة لن تكون بتلك السهولة على الإطلاق بالنسبة إلى فريق ليفربول، وذلك على الرغم من أن الفارق بينه وبين مُلاحقه المباشر فريق مانشستر سيتي حامل اللقب قد وصل إلى 5 نقاط، إلا أن فريق ليفربول ينتظره مثله مثل فريق مانشستر سيتي العديد من المباريات المعقدة في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي سوف يضمن بدوره عدم حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي إلا في الجولات الأخيرة أو حتى ربما في الأسبوع الأخير من عمر الموسم، مما يُضاعف من حجم الإثارة والتشويق لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعكس ما كان عليه الحال تماماً في المواسم القليلة الماضية.

ولا يرغب فريق ليفربول في تكرار نفس المستوى السيء للغاية الذي ظهر به في الجولة الماضية من عمر المسابقة، حيث سقط فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق ليستر سيتي، وهو التعادل الذي زاد كثيراً من حجم الضغوطات على لاعبي فريق ليفربول، وخاصة بعدما تعرض فريق مانشستر سيتي إلى الخسارة في الجولة ذاتها.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق وست هام يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق وست هام يونايتد قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق ليفربول، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق وست هام يونايتد يتواجد حالياً في وسط الترتيب بعيداً عن مراكز الهبوط.

وهو الأمر الذي يضمن بدوره أن فريق وست هام يونايتد سوف يخوض المباراة بدون أي ضغوطات أي على الإطلاق، علماً بأن الثأر سوف يكون الهدف الرئيسي لفريق وست هام يونايتد في هذه المباراة، وخاصة بعدما تعرض إلى خسارة قاسية في مباراة الدور الأول على ملعب أنفيلد رود بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019