القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام الإثنين 4/2/2019 بمشاركة “محمد صلاح”

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد، يرغب كل عاشق لنادي ليفربول في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في مساء يوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي ليفربول متابعة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ليفربول وكرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في مساء يوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق ليفربول على حساب نظيره فريق وست هام يونايتد على مر التاريخ إلى يوم السبت الموافق 7 أبريل 1984، وذلك حينما فاز فريق ليفربول على حساب ضيفه فريق وست هام يونايتد بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شئ في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما أكبر انتصار حققه فريق وست هام يونايتد على حساب نظيره فريق ليفربول على مر التاريخ، فكان في يوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 1930 وحينها فاز فريق وست هام يونايتد بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شئ على حساب ضيفه فريق ليفربول في ذلك الوقت في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ عام 2006 لم تجمع بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق وست هام يونايتد مباراة مثيرة للغاية أكثر من مباراة يوم الأحد الموافق 13 مايو 2006، وحينها تعادل الفريقان بثلاثة أهداف لمثلها قبل أن يفوز فريق ليفربول بركلات الترجيح في نهاية المطاف، علماً بأن تلك المباراة كانت قد جاءت ضمن المباراة النهائية في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

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