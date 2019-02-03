ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الأحد 3/2/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، حسم فريق مانشستر سيتي لقاء القمة عقب فوزه على حساب ضيفه فريق أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة الأولى والدقيقة الرابعة والأربعين والدقيقة الحادية والستين، أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق أرسنال في المباراة فقد سجله الفرنسي لوران كوسيلني في الدقيقة الحادية عشر.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق أرسنال عند 47 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / فيرناندينيو / نيكولاس أوتاميندي / إيميريك لابورت.

خط الوسط: إلكاي غوندوغان / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق أرسنال في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال.

خط الوسط: ستيفان ليشتاينر / لوكاس توُريرا / جويندوزي / سياد كولاسيناك.

خط الهجوم: أليكس إيوبي / بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الأولى في عمر لقاء القمة أشعل فريق مانشستر سيتي الأجواء، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو عقب إِستغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق أرسنال وسط فرحة عارمة للغاية من طرف أصحاب الأرض وخاصة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ولم يكتفِ فريق مانشستر سيتي بذلك وحسب بل بحث عن مضاعفة تقدمه في النتيجة من أجل قتل المباراة مبكراً، وفي الدقيقة الخامسة كاد فريق مانشستر سيتي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ كرة قوية جداً من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الألماني لينو تصدى للكرة بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير تمكن فريق مانشستر سيتي من تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، وهذه المرة عبر المدافع الفرنسي إيميريك لابورت عقب إِستغلاله غياب الرقابة الدفاعية عليه داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل حارماً أصحاب الأرض من حسم المباراة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق أرسنال في المباراة فلم يتأخر كثيراً، بل جاء قوياً للغاية وذلك تحديداً في الدقيقة الحادية عشر حينما نجح في تسجيل هدف التعادل، وذلك عبر رأسية المدافع الفرنسي لوران كوسيلني من داخل منطقة الجزاء وسط غفلة من جانب خط دفاع فريق مانشستر سيتي لتعود المباراة إلى نقطة البداية من جديد.

وقبل نهاية الفترة الأولى المتبقية من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والأربعين، نجح فريق مانشستر سيتي في التقدم من جديد في النتيجة، وذلك بعدما سجل له النجم سيرجيو أجويرو الهدف الثاني وسط غفلة من جانب خط دفاع فريق أرسِنال هذه المرة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر سيتي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي وضمان النقاط الكاملة، وفي مقابل ذلك حاول فريق أرسنال أن يخرج من المباراة بنتيجة التعادل حتى يضمن نقطة واحدة على أقل تقدير أفضل من لا شئ.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين كاد فريق مانشستر سيتي ينجح في مسعاه، وذلك حينما سدد النجم البلجيكي كيفن دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى لينو تصدى للكرة بنجاح وأبقى على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والستين حسم فريق مانشستر سيتي المهمة بنسبة كبيرة للغاية، وذلك بعدما نجح في تسجيل الهدف الثالث في المباراة، والذي جاء عبر النجم سيرجيو أجويرو موقعاً بذلك على الهاتريك الشخصي له في المباراة.

وفي الدقيقة السادسة والستين حاول الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال أن يقوم بإجراء بعض التعديلات على تشكيلة فريقه، وذلك من خلال إشراك كلاً من الإسباني دينيس سواريز إضافة إلى الويلزي أرون رامسي بدلاً من النيجيري أليكس إيوبي إضافة إلى البوسني سياد كولاسيناك.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والثمانين، حاول المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك النجم البرازيلي جابرييل جيسوس بدلاً من النجم سيرجيو أجويرو.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق تماماً من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة القمة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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