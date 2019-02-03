ملخص مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس الأحد 3/2/2019 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس، حقق فريق ريال مدريد فوزاً هاماً للغاية على حساب ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة الثلاثين، إضافة إلى المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في الدقيقة الثمانين، وأيضاً المهاجم الدومينيكاني الشاب ماريانو دياز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق ديبورتيفو ألافيس عند 32 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / داني سيبايوس.

خط الهجوم: جاريث بيل / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق ريال مدريد أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق ديبورتيفو ألافيس بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة السادسة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق ديبورتيفو ألافيس تصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير واصل فريق ريال مدريد عملية بحثه عن تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وهذه المرة حينما سدد الظهير الأيسر الإسباني الشاب سيرجيو ريجوُلون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حسرة كبيرة من جانبه.

وفي الدقيقة الثلاثين نجح فريق ريال مدريد أخيراً في ترجمة سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك حينما سجل له النجم الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الأول عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق ديبورتيفو ألافيس وسط فرحة عارمة من طرف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق ديبورتيفو ألافيس أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير حتى يضمن الخروج بنقطة وحيدة من المباراة في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين كاد فريق ريال مدريد ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم الويلزي جاريث بيل كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق ديبورتيفو ألافيس تصدى للكرة بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما من أجل حسم المهمة وضمان النقاط الكاملة، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني ماركو أسينسيو بدلاً من النجم جاريث بيل.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين واصل المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري عملية تنشيط خطوطه الأمامية، وهذه المرة من خلال إشراك المهاجم الدومينيكاني الشاب ماريانو دياز بدلاً من النجم كريم بنزيمة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين قضى فريق ريال مدريد تماماً على جميع آمال فريق ديبورتيفو ألافيس في المباراة، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، والذي جاء عبر المهاجم الشاب فينيسيوس جونيور وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الملكية في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وفي الدقيقة السابعة والثمانين دفع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري بأخر أوراقه من على مقاعد البدلاء، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو بدلاً من المهاجم الشاب فينيسيوس جونيور.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها اختتم فريق ريال مدريد أهدافه في المباراة بعدما سجل له المهاجم البديل ماريانو دياز الهدف الثالث، لتذهب المباراة بعد ذلك مباشرة إلى نهايتها على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

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