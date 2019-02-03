موعد مباراة بيراميدز والداخلية في الدوري المصري الإثنين 4/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز والداخلية، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق الداخلية في مساء يوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 على ملعب كلية الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي بيراميدز وأيضاً عشاق النجم المصري عبد الله السعيد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز والداخلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والداخلية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز والداخلية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز والداخلية في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والداخلية

موعد مباراة بيراميدز والداخلية، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق الداخلية في مساء يوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 على ملعب كلية الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والداخلية تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيراميدز والداخلية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بيراميدز والداخلية، سوف تكون مباراة بيراميدز والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة بيراميدز والداخلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات بيراميدز والداخلية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز والداخلية، يدخل فريق بيراميدز غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل كتابة صفحة جديدة للموسم الحالي بعد رحيل الكابتن حسام حسن رفقة شقيقه التوأم إبراهيم حسن عن الجهاز الفني للفريق.

ولا شك أن طموحات فريق بيراميدز لم تتماشى تماماً مع ما قدمه كلاً من التوأم في الفترة الماضية، مما جعل المستشار تركي آل الشيخ يتعاقد مباشرة منذ أيام قليلة فقط مع المدرب المخضرم من دولة الباراغواي وهو رامون دياز من أجل تولي الإدارة الفنية لفريق بيراميدز في المرحلة القادمة.

ولكن المدرب المخضرم رامون دياز لن يقود فريق بيراميدز فنياً من على مقاعد البدلاء انطلاقاً من هذه المباراة أمام فريق الداخلية، حيث سيقوم بهذه المهمة بشكل مؤقت الكابتن أحمد حسن، على أن يبدأ المدرب رامون دياز مهمته بشكل رسمي كمدير فني لفريق بيراميدز بداية من المباراة التي تليه لقاء الداخلية.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن فريق بيراميدز سوف يكون مطالباً بضرورة تحقيق الانتصار دون سواه، وخاصة وأن المركز الثاني الذي يتواجد فيه فريق بيراميدز حالياً بات مهدداً بنسبة كبيرة للغاية، وذلك في حالة فوز فريق الأهلي صاحب المركز الثالث في جميع مبارياته المؤجلة القادمة، مما سوف يجعل فريق بيراميدز يتراجع مباشرة إلى المركز الثالث.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن أحمد حسن المدير الفني المؤقت لفريق بيراميدز في هذه المباراة أمام مضيفه فريق الداخلية بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر خريبين / كارلوس كينو / عمرو مرعي.

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