تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع بمشاركة “محمد صلاح” في مباراة اليوم أمام وست هام

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يشهد الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق وست هام يونايتد ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الثلاثاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق وست هام يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

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