الهلال في مهمة سهلة اليوم أمام الفتح بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الهلال المتوقع

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يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق الفتح في مساء اليوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والفتح تحديداً في تمام الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:20 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال والفتح منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الفتح:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / عبدالله عطيف / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

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