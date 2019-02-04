تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام الداخلية بالدوري المصري

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يشهد ملعب كلية الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الداخلية ضيفه فريق بيراميدز، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والداخلية تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة بيراميدز والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز والداخلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الداخلية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر خريبين / كارلوس كينو / عمرو مرعي.

المدير الفني المؤقت: المصري أحمد حسن.

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