موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الثلاثاء 5/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وإنبي، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق إنبي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وإنبي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وإنبي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وإنبي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

موعد مباراة الأهلي وإنبي، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق إنبي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وإنبي، سوف تكون مباراة الأهلي وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي وإنبي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي وإنبي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وإنبي، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الضغط على كلاً من فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في الترتيب إضافة إلى غريمه التقليدي فريق الزمالك صاحب صدارة الترتيب.

وبات فريق الأهلي يمر الآن بوضعية مثالية للغاية على كافة النواحي، وذلك بعكس ما كان عليه الحال تماماً طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن الفضل في ذلك يعود بكل تأكيد إلى شخص واحد فقط لا غير وهو الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد لفريق الأهلي.

حيث كان فريق الأهلي يعرف جيداً في السنوات القليلة الماضية كيفية تحقيق الانتصارات بدون تقديم المستوى الرائع الذي تعودت عليه جماهير القلعة الحمراء، إلا أن ذلك الأمر قد تغير كلياً منذ قدوم المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، الذي نجح بدوره في نقل عقليته اللاتينية إلى جميع لاعبي فريق الأهلي في الآونة الأخيرة.

وبالتالي ظهر فريق الأهلي بصورة مغايرة تماماً على أرض الملعب في مبارياته الماضية وخاصة آخر 3 مباريات خاضها، وذلك سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مما أعاد أجواء الفرحة من جديد إلى داخل جدران القلعة الحمراء بعد أن غابت عنه لفترة طويلة نوعاً ما.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الأهلي لا يزال أمامه المشوار طويلاً نوعاً ما من أجل تحقيق أهدافه المنشودة، وخاصة وأن المارد الأحمر يطمح للمنافسة بكل قوة على جميع الألقاب في الموسم الحالي، والتي يأتي في مقدمتها لقب دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى لقب الدوري المصري الممتاز وأيضاً لقب كأس مصر وأخيراً لقب كأس السوبر المصري.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / جونيور أجايي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

أما على الجانب المقابل لا يبدو فريق إنبي في وضعية جيدة على الإطلاق قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الأهلي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق إنبي لا يفصله سوى نقطة واحدة فقط لا غير عن أولى الأندية الهابطة إلى مسابقة دوري المظاليم مع نهاية الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي يُزيد بدوره من حجم الضغوطات بشكل لا مثيل له على الإطلاق على لاعبي فريق إنبي، حيث يجعل ذلك الضغط فريق إنبي مُطالباً بضرورة تحقيق الانتصار دون سواه في مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي من أجل إنقاذ نفسه من شبح الهبوط في نهاية المطاف.

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