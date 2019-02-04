ملخص مباراة الهلال والفتح الإثنين 4/2/2019 في الدوري السعودي للمحترفين

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ملخص مباراة الهلال والفتح، حقق فريق الهلال فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الهلال في المباراة كلاً من الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة السادسة عشر من ركلة جزاء والدقيقة السابعة والثلاثين، إضافة إلى البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة الثانية والثلاثين، وأيضاً السعودي نواف العابد في الدقيقة الثانية والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الفتح في المباراة السعودي عبد القادر الوسلاتي في الدقيقة الحادية عشر من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الهلال رصيده إلى 43 نقطة، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق الفتح عند 22 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق الهلال الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / ميلوش ديجينك / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / عبدالله عطيف / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / نواف العابد.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق الفتح في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

ماكسيم / ياسين حمزة / علي لاجامي / ماتياس اجوير / عبدالله اليوسف / محمد الفهيد / محمد المجحد / عبد القادر الوسلاتي / منصور حمزي / إبراهيم الشنيحي / بيدرو جواو.

المدير الفني: التونسي فتحي الجبال.

ملخص مباراة الهلال والفتح والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الهلال والفتح، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق الهلال أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف مبكراً من أجل حسم المهمة في أسرع وقت ممكن، وفي مقابل ذلك تراجع فريق الفتح بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الحادية عشر حدثت المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق الفتح، ليتولى تنفيذها المهاجم عبد القادر الوسلاتي بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة الضيوف وسط حالة من الصدمة نوعاً ما من جانب أصحاب الأرض.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق الهلال في المباراة فلم يتأخر كثيراً، بل جاء قوياً للغاية وذلك تحديداً في الدقيقة السادسة عشر حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء، ليتولى تنفيذها المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز بنجاح مدركاً التعادل لفريقه لتعود أجواء الفرحة من جديد إلى مدرجات ملعب جامعة الملك سعود.

ولم يكتفِ فريق الهلال بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل التقدم في النتيجة، وفي الدقيقة العشرين كاد الزعيم ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد المهاجم بافيتيمبي غوميز كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى ماكسيم تصدى للكرة وحرم أصحاب الأرض من تسجيل ثاني الأهداف.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين نجح فريق الهلال في تسجيل هدفه الثاني في المباراة من هجمة مرتدة سريعة، والتي أنهاها القائد البرازيلي كارلوس إدواردو بنجاح في مرمى فريق الفتح واضعاً فريقه في المقدمة وسط فرحة عارمة للغاية من طرف عشاق الزعيم.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير حسم فريق الهلال المهمة بنسبة كبيرة للغاية، وذلك حينما سجل له المهاجم بافيتيمبي غوميز الهدف الثالث وسط حالة من الإنهيار من جانب لاعبي فريق الفتح في ظل فارق الإمكانيات الكبير ما بينهم وما بين لاعبي فريق الهلال.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة الهلال والفتح والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الهلال والفتح، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الهلال عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة، وفي مقابل ذلك حاول فريق الفتح عدم استقبال أي هدف آخر في شباكه من أجل الخروج بشكل مشرف من المباراة في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين تمكن فريق الفتح من إشعال أجواء المباراة من جديد، وذلك بعدما نجح في تقليص الفارق من خلال تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة الثانية والستين قضى فريق الهلال تماماً على جميع آمال ضيفه فريق الفتح في المباراة، وذلك بعدما سجل له النجم السعودي نواف العابد الهدف الرابع وسط فرحة عارمة من طرف الجميع في ملعب جامعة الملك سعود.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين واصل فريق الهلال حملاته الهجومية سعياً لمضاعفة تقدمه في النتيجة، وهذه المرة حينما سدد الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى ماكسيم تصدى للكرة بنجاح وأبقى على النتيجة ذاتها دون تغيير.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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