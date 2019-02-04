تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام إنبي بالدوري المصري

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق إنبي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من العناصر الهامة سواء بداعي الإصابة أو لأسباب فنية، حيث تمثلت الغيابات في قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

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حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة / أحمد علاء / محمد نجيب / أحمد فتحي.

خط الوسط: إسلام محارب / وليد سليمان / حمدي فتحي / ميدو جابر / محمد شريف.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / أيمن أشرف / محمد هاني / محمود وحيد / علي معلول / باسم علي.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / ناصر ماهر / عمرو السولية / كريم نيدفيد / جيِرالدو دا كوستا / حسين الشحات / رمضان صبحي / أحمد حمودي.

خط الهجوم: جونيور أجايي / صلاح محسن.

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