ملخص مباراة بيراميدز والداخلية الإثنين 4/2/2019 في الدوري المصري

Advertisements

ملخص مباراة بيراميدز والداخلية، حقق فريق بيراميدز فوزاً شاقاً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 على ملعب كلية الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بيراميدز في المباراة النجم السوري عمر خريبين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، إضافة إلى البيروفي كريستيان بينافينتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 42 نقطة، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق الداخلية عند 21 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق بيراميدز الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / عبدالله بكري / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / إيريك تراوري / عبد الله السعيد / كارلوس كينو.

خط الهجوم: عمر خريبين.

المدير الفني: المصري أحمد حسن.

ملخص مباراة بيراميدز والداخلية والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة بيراميدز والداخلية، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق بيراميدز الذي يرغب في مواصلة المنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ومع مرور الدقائق فرض فريق بيراميدز سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب دون أن يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى أصحاب الأرض، ولعل ما ساهم في تحقيق ذلك بشكل واضح هو التنظيم الدفاعي المحكم الذي اتسم به فريق الداخلية منذ بداية المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى بقليل من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة الخامسة والأربعين، سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق بيراميدز في المباراة، وذلك حينما سدد الظهير الأيمن رجب بكار كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس مرمى فريق الداخلية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة بيراميدز والداخلية والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة بيراميدز والداخلية، في شوط المباراة الثاني دخل فريق بيراميدز عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة من أجل حصد النقاط الكاملة في نهاية المطاف، وفي مقابل ذلك حاول فريق الداخلية الحفاظ على نتيجة التعادل لأطول فترة ممكنة من أجل ضمان نقطة وحيدة على أقل تقدير أفضل من لا شئ.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين كاد فريق الداخلية يُفجر المفاجأة ويفتتح التسجيل، وذلك حينما سدد المهاجم حسام باولو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى أحمد الشناوي تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة ببراعة كبيرة مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين تلقى فريق الداخلية ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما قام الحكم بطرد اللاعب النيجيري إيمانويل كاربوجي إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة، ليُكمل بذلك فريق الداخلية ما تبقى من دقائق بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول الكابتن أحمد حسن المدير الفني المؤقت لفريق بيراميدز أن يقوم بزيادة الكثافة العددية لفريقه من الناحية الهجومية من أجل خطف هدف الانتصار في ظل النقص العددي لفريق الداخلية، وذلك من خلال إشراك المهاجم الإكوادوري جون سيفوينتس بدلاً من متوسط الميدان البوركيني إيريك تراوري.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين حاول الكابتن أحمد حسن أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدان فريقه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك اللاعب محمد فاروق بدلاً من اللاعب محمد مجديِ أفشة صاحب المجهود الكبير طوال المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين، دفع الكابتن أحمد حسن بآخر أوراقه الهجومية في المباراة سعياً لتسجيل هدف الانتصار على أقل تقدير، وذلك من خلال إشراك البيروفي كريستيان بينافينتي بدلاً من الظهير الأيسر أحمد أيمن منصور.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، حدثت المفاجأة المدوية حينما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق بيراميدز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليتولى تنفيذها النجم السوري عمر خريبين بنجاح محرزاً هدف الانتصار لمصلحة فريقه.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من المباراة قضى فريق بيراميدز تماماً على جميع آمال فريق الداخلية، وذلك حينما سجل له البديل كريستيان بينافينتي الهدف الثاني، ليُطلق الحكم بعدها مباشرة صافرته معلناً نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق بيراميدز بهدفين مقابل لا شئ.

إقرأ أيضاً: تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام إنبي بالدوري المصري