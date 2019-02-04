ملخص مباراة ليفربول ووست هام بمشاركة “محمد صلاح” الإثنين 4/2/2019 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، سقط فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق وست هام يونايتد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ليفربول في المباراة النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الثانية والعشرين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق وست هام يونايتد في المباراة الإنجليزي أنطونيو في الدقيقة الثامنة والعشرين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 62 نقطة، وفي مقابل ذلك رفع فريق وست هام يونايتد رصيده إلى 32 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو / نابي كيتا / أدم لالانا.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

ملخص مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق وست هام يونايتد في المباراة، وذلك حينما سدد النجم المكسيكي خافيير هيرنانديز كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

وبعدها بسبعة دقائق فقط لا غير واصل فريق وست هام يونايتد حملاته الهجومية بحثاً عن تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وهذه المرة حينما سدد الظهير الأيسر كريسويل كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت أيضاً بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى أليسون بيكر.

وفي الدقيقة السادسة عشر استمر فريق وست هام يونايتد ضاغطاً بشكل قوي للغاية على ضيفه، وذلك حينما سدد النجم خافيير هيرنانديز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى أليسون بيكر تصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ليفربول في المباراة فلم يتأخر كثيراً، بل جاء قوياً للغاية وذلك تحديداً في الدقيقة الثانية والعشرين بعدما نجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر النجم السنغالي ساديو ماني من وضعية تسلل واضحة للغاية أمام أعين الجميع.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن إصرار فريق وست هام يونايتد على تعديل النتيجة في أسرع وقت ممكن كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة الثامنة والعشرين نجح فريق وست هام يونايتد في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له الإنجليزي أنطونيو هدف التعادل وسط غفلة من جانب لاعبي فريق ليفربول لتعود المباراة إلى نقطة البداية من جديد.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والأربعين، كاد فريق وست هام يونايتد ينجح في التقدم في النتيجة، وذلك حينما سدد لاعبه رايس كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حسرة كبيرة من طرف أصحاب الأرض.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث في نهاية المطاف بدلاً من الإِكتفاء بنقطة التعادل التي لا تُعتبر مفيدة على الإطلاق لكلاهما وخاصة لفريق ليفربول الذي يتصارع على اللقب.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين كاد فريق ليفربول ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم المصري محمد صلاح كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البولندي لوكاس فابيانسكي أمسك الكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي الدقيقة التاسعة والستين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما على أمل خطف هدف الانتصار، وذلك من خلال إشراك النجم السويسري شيردان شاكيري بدلاً من الإنجليزي أدم لالانا.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين كاد فريق وست هام يونايتد ينجح في تحقيق ما عجز عنه فريق ليفربول، وذلك حينما سدد القائد المخضرم مارك نوبل كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الخوف من طرف جماهير الريدز.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير واصل المدرب الألماني يورغن كلوب عملية تنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن الهدف المنشود، وذلك من خلال إشراك البلجيكي ديفوك أوريجي بدلاً من النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وفي الدقيقة التاسعة والسبعين حاول التشيلي مانويل بيلجريني مدرب فريق وست هام يونايتد أن يقوم بإجراء بعض التعديلات على تشكيلة فريقه، وذلك من خلال إشراك كلاً من الإنجليزي أندي كارول إضافة إلى الإسباني بيدرو أوبيانغ بدلاً من خافيير هيرنانديز إضافة إلى مارك نوبل.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، لِيفقد بذلك فريق ليفربول نقطتين في غاية الأهمية في إطار صراعه الشرس مع فريق مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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