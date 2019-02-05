تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام إنبي بالدوري المصري

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق إنبي ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وإنبي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إنبي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / باسم علي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول / محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / كريم نيدفيد / ناصر ماهر / حسين الشحات / رمضان صبحي / جيرالدو دا كوستا / أحمد حمودي / جونيور أجايي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إنبي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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