موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا الأربعاء 6/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مساء يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وريال مدريد في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مساء يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، سوف تكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الاطمئنان على مقعده في الدور النهائي من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب في نهاية شهر فبراير الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن غريمه التقليدي فريق ريال مدريد قد تعافى بشكل كامل عما كان عليه الحال في مباراة الدور الأول التي جمعت بينهما في الموسم الحالي في إطار مسابقة الدوري الإسباني، حيث نجح فريق برشلونة حينها في الفوز بخماسية نظيفة على ملعب الكامب نو.

ولكن وضعية فريق ريال مدريد تغيرت تماماً عن تلك الفترة في الدور الأول، مما يُحتم على فريق برشلونة ضرورة احترام غريمه التقليدي فريق ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة من أجل تفادي أي نتيجة غير مرغوب فيها في مباراة كلاسيكو الأرض.

وقبل ذلك يجب الإشارة أولاً إلى أن فريق برشلونة لا يبدو في حالة مثالية للغاية قبل مباراة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، وخاصة بعدما سقط الفريق الكتالوني في فخ التعادل في آخر مباراة له بمسابقة الدوري الإسباني أمام ضيفه فريق فالنسيا.

ومن المؤكد أن الفترة القادمة المتبقية من عمر الموسم الحالي سوف تكون شاقة للغاية على فريق برشلونة، علماً بأن فريق برشلونة سوف يتحدد مصير موسمه بنسبة كبيرة في شهر فبراير الحالي، وذلك نظراً لحجم التحديات التي تنتظر الفريق الكتالوني على كافة المستويات المحلية أو حتى القارية.

ويبقى الهاجس الأكبر لكل عشاق النادي الكتالوني في الوقت الحالي هو موقف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة كلاسيكو الأرض، وخاصة بعد الألم الذي شعر به في المباراة الماضية أمام فريق فالنسيا، مما جعل مشاركته في مباراة كلاسيكو الأرض أمراً غير وارداً بنسبة كبيرة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

آخر تحضيرات ريال مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة خارج أرضه، وذلك حتى يقترب من التأهل بشكل رسمي إلى المباراة النهائية قبل موعد مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره.

وبات فريق ريال مدريد يعيش في الوقت الراهن حالة مثالية للغاية سواء على صعيد النتائج أو خاصة على صعيد المستوى الفني على أرض الملعب، مما جعل الجميع يُرشح فريق ريال مدريد من أجل المنافسة بكل قوة على جميع الألقاب في الموسم الحالي.

ولعل ما يُعزز أكثر من حظوظ فريق ريال مدريد في الفترة القادمة المتبقية من عمر الموسم، أن جميع الإصابات التي عانى منها الفريق الملكي في الدور الأول من الموسم الحالي قد تعافت بشكل كامل في الأسابيع القليلة الماضية وتحديداً منذ مطلع العام الحالي 2019، مما يُعطي فريق ريال مدريد دافعاً قوياً للغاية في بقية مشواره في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

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