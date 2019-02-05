القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الاربعاء 6/2/2019 في كأس ملك إسبانيا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق نادي ريال مدريد لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة برشلونة وريال مدريد، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد، يرغب كل عاشق لنادي برشلونة وأيضاً كل عاشق لنادي ريال مدريد في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في مساء يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق نادي ريال مدريد متابعة مباراة برشلونة وريال مدريد في مسابقة كأس ملك إسبانيا عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD1، وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11، وأيضاً قناة بي إن سبورت HD14، وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي برشلونة إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة برشلونة وريال مدريد بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في مساء يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في مسابقة كأس ملك إسبانيا:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وفي الموسم الحالي تواجه فريق برشلونة مع غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مباراة واحدة فقط حتى الآن، حيث كانت هذه المباراة في الدور الأول من عمر الموسم الحالي وتحديداً في مسابقة الدوري الإسباني، علماً بأن فريق برشلونة قد نجح في تحقيق الانتصار في هذه المباراة بخمسة أهداف مقابل لا شئ.

ومنذ عام 1994 يعود أكبر انتصار حققه فريق برشلونة على حساب غريمه التقليدي فريق ريال مدريد إلى يوم السبت الموافق 2 مايو 2009، وحينها فاز فريق برشلونة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد تألق في هذه المباراة بشكل ملفت للغاية من جانب فريق برشلونة كلاً من النجم الفرنسي السابق تييري هنري الذي سجل هدفين في تلك المباراة لمصلحة الفريق الكتالوني، إضافة إلى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل أيضاً هدفين في تلك المباراة لمصلحة الفريق الكتالوني.

وفي الجانب المقابل يعود أكبر انتصار حققه فريق ريال مدريد على حساب غريمه التقليدي فريق برشلونة إلى يوم السبت الموافق 7 يناير 1995، وحينها فاز فريق ريال مدريد بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

أما أكثر المباريات إثارة التي جمعت بين الغريمين في السنوات الماضية، فكانت في يوم السبت الموافق 10 مارس 2007، وحينها تعادل فريق برشلونة مع غريمه التقليدي فريق ريال مدريد بثلاثة أهداف لمثلها، في المباراة التي جمعت حينها بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، علماً بأن هذه المباراة قد شهدت تألق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل ملفت للغاية من خلال نجاحه في تسجيل جميع أهداف فريقه الثلاثة في المباراة.

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