ملخص مباراة الأهلي وإنبي الثلاثاء 5/2/2019 في الدوري المصري الممتاز

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ملخص مباراة الأهلي وإنبي، حقق فريق الأهلي فوزاً في غاية الأهمية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من المدافع أيمن أشرف في الدقيقة السابعة والثلاثين، إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة الرابعة والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق إنبي في المباراة اللاعب محمود قاعود في الدقيقة الثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 36 نقطة، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق إنبي عند 21 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / كريم نيدفيد / جيِرالدو دا كوستا / ناصر ماهر / حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق إنبي في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي فوزي / رامي صبري / أحمد صابر / عمرو الحلواني.

خط الوسط: محمود توبة / محمد أشرف / محمود غالي.

خط الهجوم: أحمد شكري / رمضان / محمود قاعود.

المدير الفني: المصري علي ماهر.

ملخص مباراة الأهلي وإنبي الشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وإنبي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر سعياً لتسجيل الأهداف، وخاصة فريق الأهلي الذي يرغب في الاستمرار في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أولى الفرص الخطيرة قد سنحت لمصلحة فريق إنبي في المباراة، وذلك تحديداً في الدقيقة السادسة حينما سدد اللاعب أحمد شكري كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى محمد الشناوي تصدى للكرة بنجاح منقذاً مرماه من أولى الأهداف.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الفريقين سواء من جانب فريق إنبي أو حتى من جانب فريق الأهلي، ولعل ما ساهم في تحقيق ذلك بشكل واضح هو التنظيم المثالي الذي اتسم به فريق إنبي على مستوى جميع خطوطه منذ بداية المباراة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق الأهلي في المباراة، فقد جاء في الدقيقة السادسة والثلاثين حينما سدد الأنجولي جيرالدو دا كوستا كرة قوية جداً من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى عمرو حسام تصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح فريق الأهلي في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر المدافع أيمن أشرف وسط غفلة من جانب خط دفاع فريق إنبي ليضع المارد الأحمر في المقدمة بعد عناء كبير.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، كاد فريق الأهلي يُضيف ثاني أهدافه في المباراة بعدما سدد اللاعب الشاب كريم نيدفيد كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت العارضة بقليل وسط حسرة من طرف جماهير القلعة الحمراء، ليذهب الشوط بعدها مباشرة إلى نهايته دون جديد على وقع تقدم المارد الأحمر بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الأهلي وإنبي الشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وإنبي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الأهلي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق إنبي أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير من أجل ضمان نقطة وحيدة في نهاية المطاف أفضل من لا شئ.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين نجح فريق الأهلي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النيجيري جونيور أجايي الهدف الثاني عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق إنبي وسط فرحة عارمة من طرف الجانب الأهلاوي في أرجاء ملعب بتروسبورت.

وفي الدقيقة السبعين حاول الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه من الناحية الدفاعية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك القائد المخضرم حسام عاشور بدلاً من اللاعب عمرو السولية.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين حاول الأوروغوياني مارتن لاسارتي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء، وذلك من خلال إشراك المهاجم الشاب صلاح محسن بدلاً من جونيور أجايي.

وبعدها بثواني قليلة فقط سنحت أمام المارد الأحمر فرصة مثالية للغاية من أجل تحقيق مسعاه، وذلك حينما انفرد البديل صلاح محسن بحارس المرمى عمرو حسام، إلا أن المهاجم صلاح محسن أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية بعدما سدد الكرة عالياً.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين أشعل فريق إنبي أجواء المباراة من جديد عكس كل التوقعات، وذلك حينما تمكن من تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر اللاعب محمود قاعود وسط غفلة من جانب خط دفاع فريق الأهلي.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض ظهيره الأيمن محمد هاني إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الظهير الأيمن باسم علي بدلاً منه.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

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