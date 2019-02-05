القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون الأربعاء 6/2/2019 في الدوري الإنجليزي

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي وأيضاً عشاق النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، يرغب كل عاشق لنادي مانشستر سيتي في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في مساء يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019 على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي متابعة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD12 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي مانشستر سيتي وكرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في مساء يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق مانشستر سيتي على حساب نظيره فريق إيفرتون منذ عام 2000 إلى يوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2000، وحينها فاز فريق مانشستر سيتي على حساب ضيفه فريق إيفرتون بخمسة أهداف مقابل لا شئ في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما أكبر انتصار حققه فريق إيفرتون على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي منذ عام 1993 يعود إلى يوم السبت الموافق 8 مايو 1993، وحينها فاز فريق إيفرتون على حساب مضيفه فريق مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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