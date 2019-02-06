تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو اليوم بكأس ملك إسبانيا

Advertisements

يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو / فيليبي كوتينيو / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / ألتوبيِ.

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / ماركوس لورينتي / ماركو أسينسيو / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور / ماريانو دياز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / رافاييل فاران.

خط الوسط: داني كارفاخال / كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / مارسيلو فييرا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الاربعاء 6/2/2019 في كأس ملك إسبانيا