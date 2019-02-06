قرار هام من مارتن لاسارتي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

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اتخذ الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019 قراراً هاماً، وذلك قبل المواجهة القادمة التي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق حرس الحدود في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي دخول فريقه في معسكر مغلق انطلاقاً من صباح يوم غداً الخميس، وذلك حتى يكون المارد الأحمر جاهزاً بصورة كاملة من أجل مواجهة فريق حرس الحدود في مساء يوم الجمعة القادم.

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وتأتي مباراة الأهلي وحرس الحدود ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تُقام على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بصعوبة نوعاً ما في مباراته الماضية، وذلك حينما انتصر خارج أرضه على حساب مضيفه فريق إنبي في يوم أمس الثلاثاء بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

ويُعاني فريق الأهلي من ضغط لا مثيل له في المباريات سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، وذلك انطلاقاً من شهر فبراير الحالي وحتى نهاية الموسم بسبب موعد انطلاقة مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019.

وعقب مواجهة فريق حرس الحدود مباشرة في يوم الجمعة المقبل، سوف يضطر فريق الأهلي إلى السفر إلى دولة تنزانيا بعدها بساعات قليلة، وذلك استعداداً من أجل خوض مباراته الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

حيث يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سيمبا التنزاني على ملعب دار السلام على أرض دولة تنزانيا، علماً بأن المارد الأحمر كان قد حقق فوزاً كاسحاً في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك إثر فوزه على حساب ضيفه فريق سيمبا بخماسية نظيفة.

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