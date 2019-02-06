موعد مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على جميع المراكز في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

حيث بات الصراع أولاً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مشتعلاً للغاية حتى هذه اللحظة، وذلك بين كلاً من فريق ليفربول صاحب الصدارة وبين مُطارده المباشر فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي، علماً بأن الفارق قد وصل بين الفريقين في الوقت الحالي إلى 3 نقاط فقط لا غير.

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ومن جهة أخرى يبدو الصراع أكثر شراسة على كلاً من المركز الثالث إضافة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من أجل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن الصراع ملتهب للغاية بين 4 من كبار كرة القدم الإنجليزية، وهم كلاً من فريق توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث برصيد 57 نقطة، إضافة إلى فريق تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 50 نقطة، وأيضاً فريق مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 48 نقطة، وأخيراً فريق أرسنال صاحب المركز السادس برصيد 47 نقطة.

أما الصراع على المركز السابع المؤهل بدوره إلى مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، فلا يقل إثارة على الإطلاق عن مختلف الصراعات الأخرى، حيث يتنافس حتى الآن من أجل الظفر بالمركز السابع في الترتيب 6 أندية مختلفة، وهي فريق ولفرهامبتون إضافة إلى فريق واتفورد وأيضاً فريق إيفرتون، كما ينضم لهم كلاً من فريق بورنموث إضافة إلى فريق ليستر سيتي وأخيراً فريق وست هام يونايتد.

وأخيراً مع الصراع من أجل تفادي الهبوط في نهاية الموسم إلى البطولة الإِنجليزية لكرة القدم، حيث يبدو أن فريق هدرسفيلد تاون سوف يكون أول الأندية المغادرة بنسبة مؤكدة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه يحتل حالياً المركز الأخير في الترتيب بعدما حصد 11 نقطة فقط لا غير منذ مطلع الموسم وحتى الآن، وذلك نظراً لعدم نجاحه في تحقيق الانتصار سوى في لقائين فقط لا غير مما يجعله يستحق الهبوط.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م:

فريق فولهام / فريق مانشستر يونايتد، السبت 9 فبراير 2019، الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق واتفورد / فريق إيفرتون، السبت 9 فبراير 2019، ملعب فيِكاردج رود، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق هدرسفيلد تاون / فريق أرسنال، السبت 9 فبراير 2019، ملعب جون سميث، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ساوثهامبتون / فريق كارديف سيتي، السبت 9 فبراير 2019، ملعب سانت ماري، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كريستال بالاس / فريق وست هام يونايتد، السبت 9 فبراير 2019، ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق بورنموث، السبت 9 فبراير 2019، ملعب أنفيلد رود، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برايتون أند هوف ألبيون / فريق بيرنلي، السبت 9 فبراير 2019، ملعب أميِكس، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق ليستر سيتي، الأحد 10 فبراير 2019، ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر سيتي / فريق تشيلسي، الأحد 10 فبراير 2019، ملعب الاتحاد، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ولفرهامبتون / فريق نيوكاسل يونايتد، الإثنين 11 فبراير 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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