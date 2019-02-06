موعد مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

ومنذ الجولة الماضية إِشتعل الصراع على لقب الدوري الإسباني بشكل ملفت للغاية، وخاصة وأن الجولة الماضية قد عرفت تعثر كلاً من فريق برشلونة صاحب الصدارة إضافة إلى تعثر فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في الترتيب.

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ومن المؤكد أن الفائز الأكبر بعد الجولة الماضية كان هو فريق ريال مدريد صاحب المركز الثالث في الترتيب، حيث وصل الفارق بين فريق ريال مدريد وبين جاره فريق أتلتيكو مدريد إلى نقطتين فقط لا غير، بينما وصل الفارق بين فريق ريال مدريد وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة إلى 8 نقاط بعد أن كان 10 نقاط طوال الأسابيع الماضية.

أما الصراع على المركز الرابع المؤهل بدوره إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، يبدو في غاية الشراسة بين 6 أندية مختلفة بعكس ما كان عليه الحال طوال المواسم الماضية، علماً بأن فريق إشبيلية هو الذي ينفرد حالياً بالمركز الرابع في الترتيب برصيد 36 نقطة.

كما ينضم له في الصراع أيضاً كلاً من فريق خيتافي إضافة إلى فريق ريال بيتيس وأيضاً فريق ديبورتيفو ألافيس، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل ينضم للصراع أيضاً كلاً من فريق فالنسيا وأخيراً فريق ريال سوسيداد.

أما الصراع من أجل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، يبدو مختلفاً للغاية في الموسم الحالي بعكس المواسم الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى تواجد فيه أندية اعتادت سابقاً على التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في الترتيب.

حيث يبدو الصراع من أجل تفادي الهبوط شرساً للغاية بين كلاً من فريق سيلتا فيغو إضافة إلى فريق جيرونا وأيضاً فريق رايو فاليكانو، كما ينضم أيضاً للصراع ذاته كلاً من فريق فياريال صاحب المركز قبل الأخير في الترتيب، وأخيراً فريق هويسكا صاحب المركز الأخير في الترتيب.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م:

فريق بلد الوليد / فريق فياريال، الجمعة 8 فبراير 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق خيتافي / فريق سيلتا فيغو، السبت 9 فبراير 2019، ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق ريال مدريد، السبت 9 فبراير 2019، ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إسبانيول / فريق رايو فاليكانو، السبت 9 فبراير 2019، ملعب كورنيلا في إقليم كتالونيا، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق جيرونا / فريق هويسكا، السبت 9 فبراير 2019، ملعب مونتيليفيِ في إقليم كتالونيا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليغانيس / فريق ريال بيتيس، الأحد 10 فبراير 2019، ملعب بوتاركيِ في العاصمة الإسبانية مدريد، الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق فالنسيا / فريق ريال سوسيداد، الأحد 10 فبراير 2019، ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا، الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إشبيلية / فريق إيبار، الأحد 10 فبراير 2019، ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيك بيلباو / فريق برشلونة، الأحد 10 فبراير 2019، ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ديبورتيفو ألافيس / فريق ليفانتي، الإثنين 11 فبراير 2019، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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