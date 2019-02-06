ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد الاربعاء 6/2/2019 في كأس ملك إسبانيا

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ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله كلاسيكو الأرض بين فريق برشلونة وبين ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق برشلونة في المباراة البرازيلي الشاب مالكوم في الدقيقة الثامنة والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة النجم الإسباني الشاب لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في مباراة كلاسيكو الأرض على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / مالكوم / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في مباراة كلاسيكو الأرض على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الكلاسيكو حاول فريق كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في حسم المهمة قبل موعد مباراة الإياب.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق برشلونة في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الألماني توني كروس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الألماني تير شتيغن تصدى لها بنجاح وأنقذ مرماه من أولى الأهداف.

ولكن إصرار فريق ريال مدريد على التقدم في النتيجة مبكراً كان كبيراً للغاية، وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح فريق ريال مدريد في مسعاه، وذلك حينما سجل له النجم الإسباني الشاب لوكاس فاسكيز الهدف الأول عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق برشلونة وسط حالة من الصدمة في مدرجات ملعب الكامب نو.

ومع مرور الدقائق انحصر اللعب نوعاً ما في خط وسط الميدان من الفريقين، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو التنظيم المحكم الذي اتسم به فريق ريال مدريد على مستوى جميع الخطوط منذ بداية مباراة الكلاسيكو، مما جعل فريق برشلونة عاجزاً عن تشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى الفريق الملكي.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق برشلونة في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة وحرمت الفريق الكتالوني من تعديل النتيجة.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر الكلاسيكو استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الغريمين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة عازماً على العودة في النتيجة بأي وسيلة ممكنة حتى تكون حظوظه كبيرة في مباراة الإياب، وفي مقابل ذلك حاول فريق ريال مدريد إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي إضافة إلى وضع قدماً ونصف في الدور النهائي من عمر المسابقة.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين نجح فريق برشلونة في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له البرازيلي الشاب مالكوم هدف التعادل عقب إِستغلاله ارتباكاً غير مبرراً على الإطلاق من جانب خط دفاع فريق ريال مدريد وسط فرحة لا مثيل لها من طرف الجماهير الكتالونية.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أن يقوم بإجراء بعض التعديلات على تشكيلة فريقه، وذلك من خلال إشراك كلاً من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إضافة إلى النجم التشيلي أرتورو فيدال بدلاً من النجم إيفان راكيتيتش إضافة إلى النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وفي الجانب المقابل حاول الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بالأمر ذاته على تشكيلة فريقه، وذلك من خلال إشراك كلاً من النجم الويلزي جاريث بيل إضافة إلى النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو بدلاً من الإسباني الشاب ماركوس لورينتي إضافة إلى المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين حاول المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي أن يقوم بزيادة الكثافة العددية في خط وسط ميدان فريقه، وذلك من خلال إشراك الإسباني الشاب كارلوس ألينا بدلاً من الجناح الشاب مالكوم.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثمانين، حاول المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما على أمل خطف هدف الانتصار في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني ماركو أسينسيو بدلاً من النجم لوكاس فاسكيز.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة كلاسيكو الأرض على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وبذلك تبقى كافة الإحتمالات واردة لكلاً من الفريقين في مباراة الإياب في نهاية شهر فبراير الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

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