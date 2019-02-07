موعد مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

ولم يعد الصراع على لقب الدوري الإيطالي بتلك القوة التي كان عليها منذ سنوات طويلة، حيث بات فريق يوفنتوس مسيطراً بشكل لا مثيل له على لقب الدوري الإيطالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق السيدة العجوز كان هو حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الماضية على التوالي دون أن يتمكن أي أحد من إنزاله من على كرسي العرش.

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أما الصراع على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لا يبدو بتلك القوة إلا باستثناء مركز واحد فقط وهو المركز الرابع، وذلك نظراً لفارق النقاط الكبير نوعاً ما بين فريق فريق نابولي صاحب المركز الثاني في الترتيب وفريق إنتر صاحب المركز الثالث وما بين فريق ميلان صاحب المركز الرابع.

ويُعتبر الصراع على المركز الرابع هو الأشرس تقريباً في الموسم الحالي في مسابقة الدوري الإيطالي، وذلك بين 8 أندية مختلفة لأول مرة منذ سنوات طويلة للغاية، حيث تتمثل هذه الأندية المتصارعة في كلاً من فريق ميلان صاحب المركز الرابع حالياً، إضافة إلى فريق أتالانتا وأيضاً فريق روما.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل ينضم لهم للصراع ذاته أيضاً كلاً من فريق لاتسيو إضافة إلى فريق سامبدوريا، وأيضاً فريق فيورنتينا إضافة إلى فريق تورينو وأخيراً فريق ساسولو صاحب المركز الحادي عشر في الترتيب.

وأخيراً مع الصراع من أجل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي، والذي لا يبدو مشتعلاً للغاية في الموسم الحالي، حيث بات تقريباً فريق كييفو فيرونا صاحب المركز الأخير على شفير الهبوط مثله مثل فريق فروزينوني صاحب المركز قبل الأخير.

وبذلك يتبقى المركز الثامن عشر حائراً بين 3 أندية فقط لا غير، وذلك بين كلاً من فريق بولونيا صاحب المركز الثامن عشر حالياً، إضافة إلى كلاً من فريق إمبولي وأيضاً فريق أودينيزي مع العلم بأن الجولات القادمة سوف تحسم بدون أدنى شك الفريق الأخير الهابط إلى الدرجة الثانية.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م:

فريق لاتسيو / فريق إمبولي، الخميس 7 فبراير 2019، ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كييفو فيرونا / فريق روما، الجمعة 8 فبراير 2019، مارك أنطونيو بينتيغوديِ، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيورنتينا / فريق نابولي، السبت 9 فبراير 2019، ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بارما / فريق إنتر، السبت 9 فبراير 2019، ملعب تارديني، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بولونيا / فريق جنوى، الأحد 10 فبراير 2019، ملعب ريناتو ديِلارا، الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق سامبدوريا / فريق فروزينوني، الأحد 10 فبراير 2019، ملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوى، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق أتالانتا / فريق سبال، الأحد 10 فبراير 2019، ملعب أتليتي أدزوريِ ديِطاليا في مدينة بيرغامو، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق تورينو / فريق أودينيزي، الأحد 10 فبراير 2019، الملعب الأولمبي في مدينة تورينو، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق ساسولو / فريق يوفنتوس، الأحد 10 فبراير 2019، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق كالياري، الأحد 10 فبراير 2019، ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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