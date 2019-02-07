موعد مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الألماني 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الألمانية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

ويُعتبر الصراع على لقب الدوري الألماني في الموسم الحالي نارياً للغاية بشكل لا مثيل له على الإطلاق بعكس ما كان عليه الحال تماماً طوال السنوات الستة الماضية، والتي كان فريق بايرن ميونخ يُسيطر فيها على لقب الدوري الألماني دون أن يقف أي أحد أمامه من الأندية الألمانية.

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ولكن الحال يبدو مغايراً تماماً في الموسم الحالي في ظل تراجع مستوى ونتائج الفريق البافاري نوعاً ما، مما سمح لكلاً من فريق بوروسيا دورتموند إضافة إلى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ للمنافسة بكل قوة على لقب الدوري الألماني.

حيث ينفرد فريق بوروسيا دورتموند حالياً بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني فريق بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 42 نقطة، بينما يأتي فريق بايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 42 نقطة أيضاً.

أما الصراع على المركز الرابع المؤهل بدوره إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، يبدو أيضاً في غاية القوة مثلما كان الحال تقريباً في المواسم الماضية، ويكفي الإشارة أيضاً إلى أن ذلك الصراع قد شمل 4 أندية في الموسم الحالي، وهم فريق لايبزيغ صاحب المركز الرابع في الترتيب إضافة إلى فريق آينتراخت فرانكفورت وأيضاً فريق فولفسبورج وأخيراً فريق باير ليفركوزن.

وأخيراً مع الصراع من أجل تفادي الهبوط إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية الألماني في نهاية الموسم الحالي، حيث يبدو ذلك الصراع شرساً للغاية في الموسم الحالي بين 7 أندية مختلفة، وهي كلاً من فريق شالكه إضافة إلى فريق فرايبورج وأيضاً فريق فورتونا دوسلدورف.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل ينضم لهذه الأندية أيضاً كلاً من فريق أوجسبورج إضافة إلى فريق شتوتجارت وأيضاً نورمبيرج، وأخيراً فريق هانوفر صاحب المركز الأخير في الترتيب والذي تبدو حظوظه في البقاء في مسابقة الدوري الألماني في الموسم المقبل ضئيلة للغاية.

وهو الأمر الذي سوف يجعل الأسابيع القادمة المتبقية من عمر الموسم الحالي في غاية الإثارة في مسابقة الدوري الألماني، وخاصة الصراع على لقب الدوري الألماني نظراً لرغبة فريق بايرن ميونخ في العودة من جديد للجلوس على عرشه للموسم السابع على التوالي.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م:

فريق ماينز / فريق باير ليفركوزن، الجمعة 8 فبراير 2019، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق هانوفر / فريق نورمبيرج، السبت 9 فبراير 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق بوروسيا مونشنغلادباخ / فريق هيرتا برلين، السبت 9 فبراير 2019، ملعب بوروسيا بارك، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق لايبزيغ / فريق آينتراخت فرانكفورت، السبت 9 فبراير 2019، ملعب ريد بول أرينا، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق بوروسيا دورتموند / فريق هوفنهايم، السبت 9 فبراير 2019، ملعب سيغنال إيدونا بارك، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق فرايبورج / فريق فولفسبورج، السبت 9 فبراير 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق بايرن ميونخ / فريق شالكه، السبت 9 فبراير 2019، ملعب أليانز أرينا، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيردر بريمن / فريق أوجسبورج، الأحد 10 فبراير 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق فورتونا دوسلدورف / فريق شتوتجارت، الأحد 10 فبراير 2019، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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