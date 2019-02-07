موعد مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الفرنسية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد مباريات الجولة الرابع والعشريِن من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويُعتبر لقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي شبه محسوماً بنسبة كبيرة للغاية أو حتى مؤكدة لصالح فريق باريس سان جيرمان صاحب صدارة الترتيب، وخاصة في ظل فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب مُلاحقيه في الترتيب، مما سوف يؤكد بدوره سيطرة الفريق الباريسي على لقب الدوري الفرنسي طوال السنوات الماضية.

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ويكفي الإشارة إلى أن فارق النقاط بين فريق باريس سان جيرمان وبين أقرب مُلاحقيه وهو فريق ليل صاحب المركز الثاني في الترتيب، قد وصل إلى 10 نقاط كاملة مع العلم بأن فريق باريس سان جيرمان لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين من المقرر أن يخوض كلاهما في الفترة القادمة.

وهو ما يعني بدوره أن فارق النقاط من المرشح أن يتسع بشكل كبير للغاية قد يصل إلى 16 نقطة كاملة ما بين فريق باريس سان جيرمان وبين أقرب مُلاحقيه في الترتيب، وبالتالي فإن لقب الدوري الفرنسي سوف يكون محسوماً حينها بشكل شبه رسمي حتى نهاية الموسم.

أما الصراع على كلاً من المركز الثاني وأيضاً المركز الثالث في الترتيب يبدو في غاية الشراسة في الموسم الحالي، وخاصة وأن أي مركز منهما سوف يؤهل صاحبه بشكل مباشر إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبالتالي فإن الصراع ملتهب للغاية بين 4 أندية مختلفة، وهي كلاً من فريق ليل صاحب المركز الثاني في الترتيب، إضافة إلى فريق أولمبيك ليون صاحب المركز الثالث وأيضاً فريق سانت إيتيان صاحب المركز الرابع، وأخيراً فريق مونبلييه صاحب المركز الخامس في الترتيب.

وأخيراً مع الصراع من أجل تفادي الهبوط إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي في نهاية الموسم الحالي، والذي لا يقل شراسة على الإطلاق عن الصراع على مراكز مقدمة الترتيب، ولعل ما يُشعل ذلك الصراع بشكل أكبر هو تواجد فريق عريق مثل فريق موناكو فيه حتى الآن، علماً بأن فريق موناكو كان هو بطل مسابقة الدوري الفرنسي في الموسم قبل الماضي.

وينحصر الصراع من أجل تفادي الهبوط بين 6 أندية مختلفة، والتي تتمثل في كلاً من فريق نانت إضافة إلى فريق ديجون وأيضاً فريق كُان، كما ينضم لهم أيضاً كلاً من فريق موناكو صاحب المركز الثامن عشر في الترتيب، إضافة إلى فريق أميان وأخيراً فريق غانغون صاحب المركز الأخير في الترتيب برصيد 14 نقطة فقط لا غير.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م:

فريق ديجون / فريق أولمبيك مارسيليا، الجمعة 8 فبراير 2019، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باريس سان جيرمان / فريق بوردو، السبت 9 فبراير 2019، ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أميان / فريق كُان، السبت 9 فبراير 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ستراسبورج / فريق أنجيه، السبت 9 فبراير 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مونبلييه / فريق موناكو، الأحد 10 فبراير 2019، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق تولوز / فريق ستاد ريمس، الأحد 10 فبراير 2019، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق نانت / فريق نيم، الأحد 10 فبراير 2019، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق غانغون / فريق ليل، الأحد 10 فبراير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رين / فريق سانت إيتيان، الأحد 10 فبراير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نيس / فريق أولمبيك ليون، الأحد 10 فبراير 2019، ملعب أليانز ريفييرا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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