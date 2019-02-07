موعد مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد مباريات الجولة الرابعة من مجموعات مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ويبدو الصراع ملتهباً للغاية في المجموعات الأربعة دون استثناء في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ولعل السبب الرئيسي وراء هو مشاركة العديد من الأندية صاحب التاريخ الكبير على مستوى القارة السمراء في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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والبداية مع المجموعة الأولى التي يبدو فيها الصراع مفتوحاً ما بين الأندية الأربعة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية، ويكفي الإشارة إلى أن فريق الوداد البيضاوي المغربي صاحب صدارة الترتيب متساوي في نفس عدد النقاط مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 6 نقاط لكلاً منهما.

وفي المجموعة ذاتها يتساوى فريق أسيك ميموزا الإيفواري صاحب المركز الثالث في نفس عدد النقاط مع فريق لوبي ستارز النيجيري برصيد 3 نقاط لكلاً منهما، وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن بطاقات الدور ربع النهائي عن هذه المجموعة لن تُحسم إلا في الجولة الأخيرة ربما من دور المجموعات.

أما المجموعة الثانية يبدو الوضع فيها متشابهاً نوعاً ما ولكن بين 3 أندية فقط، حيث يتصارع من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي كلاً من فريق الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب وصاحب صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط.

كما ينضم له أيضاً في الصراع من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي كلاً من فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط التي يمتلكها المتصدر، إضافة إلى فريق حوريا كوناكري الغيني صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة لا يبدو الصراع بتلك القوة مثل المجموعات السابقة، وخاصة بعدما قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم إِستبعاد فريق الإسماعيلي من النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بسبب شغب جماهيره في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبالتالي فإن الصراع من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي سوف ينحصر بين كلاً من فريق شباب قسنطينة الجزائري صاحب صدارة الترتيب، إضافة إلى فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثاني، فيما تُعتبر حظوظ فريق الإفريقي التونسي ضئيلة للغاية في هذه المجموعة.

أما المجموعة الرابعة والأخيرة يبدو فيها أن مركز الصدارة سوف يكون محسوماً بنسبة كبيرة لمصلحة فريق الأهلي زعيم القارة السمراء، بينما سوف يشتعل الصراع على المركز الثاني بين 3 أندية مختلفة، والتي تتمثل في كلاً من فريق فيتا كلوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى فريق سيمبا التنزاني وأيضاً فريق شبيبة الساورة الجزائري.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الرابعة من مجموعات مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

فريق سيمبا / فريق الأهلي، الثلاثاء 12 فبراير 2019، ملعب دار السلام على أرض دولة تنزانيا، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الترجي الرياضي / فريق أورلاندو بايرتس، الثلاثاء 12 فبراير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق حوريا كوناكري / فريق بلاتينيوم ستارز، الثلاثاء 12 فبراير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الإفريقي / فريق مازيمبي، الثلاثاء 12 فبراير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أسيك ميموزا / فريق صن داونز، الثلاثاء 12 فبراير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الوداد البيضاوي / فريق لوبي ستارز، الثلاثاء 12 فبراير 2019، ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط على أرض دولة المغرب، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شبيبة الساورة / فريق فيتا كلوب، الثلاثاء 12 فبراير 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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