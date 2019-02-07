الأهلي يكشف عن قائمته استعداداً لمواجهة حرس الحدود بالدوري المصري

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة بينه وبين ضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم غداً الجمعة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد جاءت قائمة المارد الأحمر التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / محمود وحيد / باسم علي.

خط الوسط: حسام عاشور / حمدي فتحي / إسلام محارب / كريم نيدفيد / حسين الشحات / رمضان صبحي / ناصر ماهر / أحمد الشيخ / جيرالدو دا كوستا / جونيور أجايي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ولم تعرف قائمة فريق الأهلي تواجد عدة عناصر هامة سواء بسبب الإصابة أو لأسباب فنية، حيث غاب عن قائمة المارد الأحمر كلاً من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / محمد نجيب / ياسر إبراهيم / أحمد علاء.

خط الوسط: عمرو السولية / هشام محمد / أحمد حمودي / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو.

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