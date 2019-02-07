موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري الجمعة 8/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم الجمعة الموافق 8 فبراير 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وحرس الحدود في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم الجمعة الموافق 8 فبراير 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، سوف تكون مباراة الأهلي وحرس الحدود منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي وحرس الحدود منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي وحرس الحدود والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة تقليص الفارق سواء مع الغريم التقليدي فريق الزمالك صاحب الصدارة أو حتى مع فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ومن المؤكد أن هذه المباراة سوف تكون بمثابة فرصة مثالية للغاية أمام الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك من أجل إراحة بعض العناصر الأساسية في صفوف المارد الأحمر، وخاصة في ظل ضعف المنافس نوعاً ما الذي يُصارع من أجل تفادي الهبوط إلى دوري المظاليم في نهاية الموسم الحالي.

ولا يرغب الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي أن يتعرض أي لاعب من لاعبيه إلى أي نوع من أنواع الإصابات، علماً بأن مسلسل الإصابات داخل صفوف فريق الأهلي لا يزال مستمراً وإن كان بنسبة ضئيلة نوعاً ما عكس الفترة الماضية.

وقد شهدت المباراة الماضية التي خاضها فريق الأهلي أمام مضيفه فريق إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز إصابة لاعب جديد في صفوف المارد الأحمر، وهو الظهير الأيمن الشاب محمد هاني الذي عانى من مشكلة عضلية أجبرته على عدم إكمال المباراة الماضية أمام فريق إنبي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الأهلي لا توجد لديه أي مشاكل على الإطلاق بخصوص الإصابات في الوقت الحالي، وخاصة في ظل القائمة الكبيرة من اللاعبين على مستوى جميع المراكز من أجل محاربة عامل الإصابات الذي ينتج بدون أدنى شك عن كثرة المباريات التي يخوضها المارد الأحمر في كل موسم.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الأهلي سوف يجد نفسه مضطراً إلى السفر مباشرة عقب نهاية هذه المباراة إلى دولة تنزانيا، وذلك حتى يستعد لمباراته القادمة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق سيمبا التنزاني ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ومن جانبه كان الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة القادمة أمام ضيفه فريق حرس الحدود، حيث جاءت المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: باسم علي / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / أيمن أشرف / محمود وحيد / علي معلول.

خط الوسط: إسلام محارب / حسام عاشور / حمدي فتحي / كريم نيدفيد / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / رمضان صبحي / جيرالدو دا كوستا / جونيور أجايي / حسين الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / حمديِ فتحيِ / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019