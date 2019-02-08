تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام حرس الحدود بالدوري المصري

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الجمعة الموافق 8 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق حرس الحدود، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وحرس الحدود منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وحرس الحدود منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: باسم علي / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / علي معلول / محمود وحيد / أيمن أشرف.

خط الوسط: إسلام محارب / حسام عاشور / كريم نيدفيد / حمدي فتحي / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / حسين الشحات / رمضان صبحي / جونيور أجايي / جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: صلاح محسن.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / حمديِ فتحيِ / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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