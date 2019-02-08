موعد مباراة ليفربول وبورنموث بمشاركة “محمد صلاح” السبت 9/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق بورنموث في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبورنموث، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبورنموث، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وبورنموث في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق بورنموث في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، سوف تكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وبورنموث والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد تعثره في الآونة الأخيرة، مما أشعل الصراع بشكل ملتهب للغاية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بينه وبين فريق مانشستر سيتي حامل اللقب.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن أي تعثر جديد له في قادم المباريات، سوف يؤثر مباشرة على حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة وأن الفارق بين فريق ليفربول وبين فريق مانشستر سيتي حامل اللقب لم يعد متعلقاً بالنقاط في الوقت الحالي بعدما فاز فريق مانشستر سيتي بمُباراة مقدمة عن الأسبوع السابع والعشرين.

وهو الأمر الذي يضع بدون أدنى شك المزيد من الضغوطات على لاعبي فريق ليفربول وخاصة المدرب الألماني يورغن كلوب، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ليفربول لم يعد أمامه في الموسم الحالي سوى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو لقب دوري أبطال أوروبا.

ويرجع ذلك إلى إقصاء فريق ليفربول بشكل مبكر للغاية في الموسم الحالي، وذلك سواء من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية أو حتى من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، وبالتالي فإن فريق الريدز سوف يكون مهدداً بالخروج مرة أخرى خالي الوفاض دون أن يتمكن من الفوز بأي لقب على الإطلاق مثلما كان حاله تماماً طوال السنوات الماضية.

وسوف يكون فريق ليفربول مدعوماً في هذه المباراة ببعض عناصره العائدة من الإصابة، والتي تتمثل في كلاً من الظهير الأيمن الإنجليزي ألكسندر أرنولد، إضافة إلى القائد الإنجليزي جوردان هندرسون وأيضاً متوسط الميدان الهولندي جورجينيو فينالدوم، علماً بأن الغيابات كان لها تأثير سلبي للغاية بشكل واضح على فريق ليفربول في الفترة الماضية.

ولعل ما يُعقد الوضع أكثر أن فريق ليفربول سوف ينتظره ملحمة كروية من العيار الثقيل بعد مباراته القادمة مباشرة مع ضيفه فريق بورنموث، وذلك حينما يستقبل ضيفه العملاق فريق بايرن ميونخ الألماني على ملعب أنفيلد رود، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق الريدز سوف يرحل بعدها مباشرة خارج أرضه لمواجهة مضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد في كلاسيكو كرة القدم الإنجليزية، مما يؤكد بدوره على أن فريق ليفربول سوف يكون على موعد مع شهر حاسم للغاية على كافة المستويات.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بورنموث على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق بورنموث قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق ليفربول، وخاصة وأن فريق بورنموث يتواجد حالياً في وسط الترتيب بعيداً عن صراع الهبوط، مما سوف يجعله يخوض المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق بعكس حال فريق ليفربول.

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