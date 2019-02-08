القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث السبت 9/2/2019 بمشاركة “محمد صلاح”

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ليفربول وبورنموث، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ليفربول وبورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث، يرغب كل عاشق لنادي ليفربول في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي ليفربول متابعة مباراة ليفربول وبورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ليفربول وكرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ليفربول وبورنموث بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق ليفربول على حساب نظيره فريق بورنموث إلى يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 أي في الدور الأول من عمر الموسم الحالي، وحينها فاز فريق ليفربول على حساب مضيفه فريق بورنموث بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيتاليتي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما أكثر المباريات إثارة بين الفريقين فكانت في يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2016 في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وحينها فاز فريق بورنموث على حساب ضيفه فريق ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيتاليتي.

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