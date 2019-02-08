موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني السبت 9/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه وجاره فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه وجاره فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، سوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام جاره ومضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ولا شك أن مصير فريق ريال مدريد في الموسم الحالي سوف يتحدد بشكل كبير للغاية في شهر فبراير الحالي إضافة إلى شهر مارس المقبل، وذلك بسبب كثرة المباريات المعقدة التي سوف يخوضها الفريق الملكي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

وبكل تأكيد يرجع ذلك إلى استمرار فريق ريال مدريد في المنافسة على كافة الجبهات حتى هذه اللحظة من عمر الموسم، حيث يُنافس فريق ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني إضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا وأيضاً لقب دوري أبطال أوروبا.

ويمر فريق ريال مدريد بفترة مثالية للغاية طوال الفترة الماضية مع مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، علماً بأن آخر النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الملكي قد تمثلت في عودة بتعادل إيجابي بهدف لمثله من ملعب الكامب نو، وذلك حينما واجه غريمه التقليدي ومضيفه فريق برشلونة في مساء يوم الأربعاء الماضي، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ريال مدريد سوف يكون مطالباً بضرورة تحقيق الانتصار دون سواه في مباراة ديربي العاصمة أمام جاره فريق أتلتيكو مدريد، وخاصة وأن أي نتيجة سلبية لفريق ريال مدريد في هذه المباراة سوف تجعله يبتعد من جديد عن الصراع على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وجاره فريق أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / داني سيبايوس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

آخر تحضيرات أتلتيكو مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يدخل فريق أتلتيكو مدريد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وجاره فريق ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها فريق الروخي بلانكوس في الجولة الماضية من عمر المسابقة.

وكانت فرصة فريق أتلتيكو مدريد كبيرة للغاية في الجولة الماضية من أجل تقليص الفارق مع فريق برشلونة صاحب الصدارة، إلا أن فريق الروخي بلانكوس قد تعرض إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق ريال بيتيس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وبالتالي فإن فريق أتلتيكو مدريد سوف يكون مطالباً بضرورة التعويض في مباراة ديربي العاصمة، وخاصة وأن فوزه في مباراة الديربي سوف يعني مباشرة أن فريق أتلتيكو مدريد سوف يُنافس بكل قوة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي حتى آخر جولة من عمر الموسم.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وجاره فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / ماريا خيمينيز / دييغو غودين / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ألفارو موراتا.

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