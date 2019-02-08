تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام النجوم بالدوري المصري

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 8 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق النجوم في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والنجوم في مساء يوم غداً السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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أما قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام مضيفه فريق النجوم، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / محمود حمدي الونش / محمد عبد السلام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / محمد عنتر / إبراهيم حسن / أيمن حفني / أحمد مدبولي / أحمد سيد.

خط الهجوم: خالد بوطيب / عمر السعيد / حميد أحداد.

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