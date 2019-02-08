القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد السبت 9/2/2019 في الدوري الإسباني

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يرغب كل عاشق لنادي ريال مدريد في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد متابعة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD12 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

وكانت مباراة الدور الأول في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين فريق ريال مدريد وبين ضيفه فريق أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويعود أكبر انتصار حقق فريق ريال مدريد خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أتلتيكو مدريد إلى يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2003، وحينها فاز فريق ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيسنتي كالديرون الملعب القديم الخاص بنادي الروخي بلانكوس.

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