موعد مباراة الزمالك والنجوم في الدوري المصري السبت 9/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والنجوم، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق النجوم في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والنجوم، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجوم.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والنجوم، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والنجوم في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والنجوم

موعد مباراة الزمالك والنجوم، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق النجوم في مساء يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والنجوم تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والنجوم والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والنجوم، سوف تكون مباراة الزمالك والنجوم منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والنجوم منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك والنجوم والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والنجوم، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق النجوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا شك أن معنويات فريق الزمالك تُعتبر منخفضة للغاية في الوقت الحالي، وخاصة بعد الخسارة التاريخية التي تعرض لها الفارس الأبيض منذ أيام قليلة خارج أرضه على يد مضيفه فريق جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وهي الخسارة التي زادت بالتالي من حجم الضغوطات بشكل لا مثيل له على الإطلاق على جميع لاعبي فريق الزمالك، ولعل ما عقد من الأمور أكثر أن تلك المباراة كانت أولى مباريات فريق الزمالك في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في الموسم الحالي، مما سوف يجعل مهمته في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة ليس سهلاً على الإطلاق.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق النجوم، حيث جاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / محمود علاء / بهاء مجدي / محمد عبد السلام.

خط الوسط: فرجاني ساسي / عبد الله جمعة / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / أحمد مدبولي / أيمن حفني / أحمد السيد.

خط الهجوم: حميد أحداد / عمر السعيد / خالد بوطيب.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق النجوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / أيمن حفني / يوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد.

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