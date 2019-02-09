تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مباراة اليوم بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أتلتيكو مدريد ضيفه وجاره فريق ريال مدريد في ديربي العاصمة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة ديربي العاصمة اليوم أمام مضيفه وجاره فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / ألتوبيِ.

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / ماركو أسينسيو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / ماريانو دياز / فينيسيوس جونيور.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة ديربي العاصمة اليوم أمام مضيفه وجاره فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / داني سيبايوس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وإليكم الآن قائمة فريق أتلتيكو مدريد الحاضرة في مباراة ديربي العاصمة اليوم أمام ضيفه وجاره فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك / أنطونيو أدان.

خط الدفاع: دييغو غودين / فيليبي لويس / سانتياغو أرياس / خوانفران / لوكاس هيرنانديز / خوسيه ماريا خيمينيز / مونتيرو.

خط الوسط: توماس بارتي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار / رودريجو / فيكتور فيتولو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / نيكولا كالينيتش / أنخيل كوريا / ألفارو موراتا / موُليخو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة ديربي العاصمة اليوم أمام ضيفه وجاره فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / خوسيه ماريا خيمينيز / دييغو غودين / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / توماس بارتي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

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