محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق بورنموث، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

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