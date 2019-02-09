تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام النجوم بالدوري المصري

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق النجوم ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والنجوم تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك والنجوم منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والنجوم منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق النجوم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / بهاء مجدي.

خط الوسط: فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / عبد الله جمعة / أيمن حفني / إبراهيم حسن / أحمد مدبولي / يوسف أوباما / أحمد السيد.

خط الهجوم: عمر السعيد / خالد بوطيب / حميد أحداد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق النجوم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / أيمن حفني / يوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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