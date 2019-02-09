موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزيِ الأحد 10/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسيِ، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي وأيضاً عشاق نادي تشيلسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر سيتي وتشيلسي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسيِ، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، سوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق مانشستر سيتي يعلم جيداً أن فوزه في هذه المباراة يُعتبر في غاية الأهمية، وخاصة وأن ذلك الفوز سوف يجعله ينفرد بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على الرغم من أنه خاض مباراة مقدمة عن الأسبوع السابع والعشرين من عمر المسابقة أي أنه يسبق فريق ليفربول بمُباراة.

ولكن وفي الوقت ذاته سوف يُمثل ذلك ضغطاً هائلاً على فريق ليفربول، وخاصة وأن فريق الريدز تنتظره أيام صعبة للغاية في شهر فبراير الحالي سواء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مما قد يمنح فريق مانشستر سيتي فرصة الابتعاد بالصدارة مع نهاية شهر فبراير.

وقبل التفكير في كل ذلك يجب على فريق مانشستر سيتي أولاً عبور عقبة ضيفه فريق تشيلسي، علماً بأن هذه هي المرة الثالثة التي سوف يلتقي فيها الطرفان في الموسم الحالي، حيث سبق وأن فاز فريق مانشستر سيتي على حساب نظيره فريق تشيلسي في مطلع الموسم الحالي، وذلك تحديداً على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في إطار مسابقة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

أما المرة الثانية فقد فاز فيها تشيلسي على حساب ضيفه فريق مانشستر سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك تحديداً في الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يجب الإشارة أيضاً إلى أن فريق مانشستر سيتي سوف يلتقي مع نظيره فريق تشيلسي للمرة الرابعة في نهاية شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار الدور النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / إيميريك لابورت.

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / برناردو سيلفا / سيرجيو أجويرو.

آخر تحضيرات تشيلسي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل استعادة مركزه الرابع في الترتيب، والذي خطفه منه فريق مانشستر يونايتد عقب فوزه في هذه الجولة خارج قواعده على حساب مضيفه فريق فولهام.

ويُدرك فريق تشيلسي أن عدم تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سوف يعني بالتالي أن الموسم الحالي يُعتبر كارثياً للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك على الرغم من التغييرات العديدة التي أجرتها إدارة النادي اللندني في الصيف الماضي على الفريق.

ولكن ذلك الاحتمال يُعتبر مستبعداً نوعاً ما من جانب جماهير نادي تشيلسي، وخاصة وأن الفريق اللندني يُمكنه التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا من بوابة أخرى غير مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من خلال التتويج بلقب الدوري الأوروبي في نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

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