تعرف على أبرز قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد الاجتماع الطارئ اليوم السبت

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أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 العديد من القرارات الهامة للغاية، وذلك بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا له الكابتن محمود الخطيب تعقيباً على أزمة النادي الأهلي في اجتماع الأندية مع الإتحاد المصري لكرة القدم.

حيث اشتعلت الأزمة بشكل واضح للغاية في اجتماع الأندية مع الإتحاد المصري لكرة القدم بسبب حضور المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فعاليات الاجتماع بالرغم من إيقافه، مما دفع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للإِنسحاب من الاجتماع بشكل فوري اعتراضاً على تواجد المستشار مرتضى منصور.

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وإليكم الآن جميع القرارات التي قام مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدارها اليوم السبت عقب الاجتماع الطارئ له في المقر الرئيسي للنادي الأهلي:

القرار الأول: عدم المشاركة في أي اجتماعات رسمية أو ودية للإتحاد المصري لكرة القدم، وخاصة وأن لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم إضافة إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم وأيضاً الميثاق الأولمبي هي الحاكم لعلاقة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة، بسبب انتهاك اتحاد الكرة اللوائح ومخالفته قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك إضافة إلى تجاوزه في حق النادي الأهلي.

القرار الثاني: التقدم بشكوى إلى الإِتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل إتخاذ اللازم قانونياً حيال الاختراق الصارخ للوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاص بإيقاف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة أي نشاط رياضي.

القرار الثالث: التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية بسبب عدم التزام اتحاد الكرة بالقرار الخاص بإيقاف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة أي نشاط رياضي.

القرار الرابع: عدم الاعتراف بأي قرارات تُصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة، وذلك بسبب التوصيات التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية، مما يجعل الاجتماع باطلاً بعد حضوره.

القرار الخامس: التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز وفقاً للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل، والذي تم إخطار جميع الأندية المصرية به في يوم 8 يناير الماضي، ولم تكن هناك أي اعتراضات من أي جانب، ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط أي استثناء، علماً بأن هذه الفترة لا يتخللها أي مباريات للأهليِ في مسابقة كأس مصر بحسب ما ورد للنادي الأهلي من لجنة المسابقات لإِتحاد الكرة.

القرار السادس: الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز بمُباراة أخرى في مسابقة كأس مصر استجابة لضغوط أي طرف آخر، وخاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري المصري بنفسه دون تدخل أي جهة على الإطلاق، وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في مسابقة الدوري المصري قبل يوم 30 مارس المقبل، فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل المباراة إلى ما بعد الموعد المشار إليه.

القرار السابع: لن يخوض النادي الأهلي أي مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق، ويتم تطبيقها الآن، وفي حال قيام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديلة غير مسموح فيها بحضور الجماهير، يكون اتحاد الكرة هو المسؤول عن الحصول على الموافقات الأمنية من أجل حضور الجماهير.

القرار الثامن: مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الاساءة المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي لكرة القدم مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل.

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