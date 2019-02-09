عاجل.. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى ما بعد القمة

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أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الناس ، اليوم السبت الموافق 9 فبراير من العام الحالي 2019 بشكل رسمي. تأجيل مباراة ناديي الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي ، إلى ما بعد لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ، المقرر إقامتها في يوم 30 مارس المقبل.

وكان النادي الأهلي ، أعلن رفضه القاطع تغيير مباراة الدوري ، لتصبح مواجهة بين الفريقين في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر ، وهو القرار الذي كان سوف يصدره مجلس النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة ، وذلك بعد أن رفض نادي بيراميدز ، مواجهة النادي الأهلي في بطولة الدوري العام ، قبل مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري معا ، معللا السبب بأنه يأتي تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

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بدوره ، أصدر اتحاد الكرة المصري مذكرة رسمية. بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات ، بشأن تحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز ، حيث قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي ، إلى موعد آخر بعد مباراة فريقي الأهلي والزمالك ، مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة «الزمالك ، بيراميدز ، والأهلي» ، وذلك وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة».

وفي تصريحات صحفية ، قال مصدر في اتحاد الكرة ، إن القرار الذي سوف ينهي الأزمة الحالية ، بعد رفض بيراميدز خوض اللقاء في موعده الحالي ، وقرار الأهلي برفض تعديل المواجهة لتصبح في كأس مصر ، سوف يكون التأجيل ، لتقام المباراة بعد شهر مارس المقبل ، وذلك عقب ديربي الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في يوم 30 مارس المقبل ، والمؤجلة من الدور الأول.

وأوضح المصدر أن بيان النادي الأهلي ، فتح الباب أمام تأجيل المباراة لأجل غير مسمى ، وذلك بعد رفضه تعديلها ، لافتا إلى أن التأجيل هو القرار الوحيد الذي سوف ينهي الأزمة الحالية بين الناديين.

واليوم ، أصدر النادي الأهلي بيانا تضمن 8 قرارات نارية ، بينها مقاطعة اتحاد الكرة وعدم المشاركة في البطولات العربية ، فضلا عن التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي «كاف» ، والتمسك بعدم المساس بترتيب مبارياته في بطولة الدوري العام ، بينما أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا ، هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم ، حال عدم إنهاء مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق ، وإعلان موعد مباريات دور الـ16 من الكأس ، كما هاجم المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ، ترتيب مباريات الدوري الممتاز ، قائلا إنه من غير المعقول أن ينهي نادي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي ، بينما الأهلي حتى الآن لم يلعب مباراته مع الزمالك من الدور الأول.

بدوره ، أعلن نادي الزمالك تضامنه مع مطالب نادي بيراميدز ، حيث رفض خوض أي مباريات في الدوري العام ، قبل أن يستكمل الأهلي مبارياته المؤجلة ، بينما قال المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك: «على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها ، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز ، قبل استكمالنا مباريات الدوري» ، وذلك في الوقت الذي أكد فيه النادي الأهلي ، تمسكه بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري ، وذلك وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع الأطراف ذاتها دون تعديل ، كما نشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ، خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ، بيّن فيه اعتراضا على جدول الدوري المصري.