الأهلي يكشف عن قائمته استعداداً لمباراته القادمة أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

حيث جاءت قائمة المارد الأحمر التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / علي معلول / محمود وحيد / أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / كريم نيدفيد / إسلام محارب / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي / محمد شريف / هشام محمد / جونيور أجايي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

أما غيابات فريق الأهلي عن هذه المباراة فكانت عديدة سواء بسبب الإصابة أو إما لأسباب فنية، حيث تمثلت قائمة الغيابات على النحو التالي:

محمد نجيب / أحمد فتحي / حسام عاشور / أحمد أحمودي / وليد أزارو / مروان محسن / وليد سليمان.

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