أول تعليق من اتحاد الكرة رداً على قرارات إدارة النادي الأهلي اليوم

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قام الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعليق اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على القرارات الصارمة التي أصدرها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا له الأخير رداً على التجاوزات العديدة بحق النادي الأهلي في الفترة الماضية.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، أكد الكابتن أحمد شوبير أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يعقد اجتماعاً عاجلاً في يوم غداً الأحد بمقر الجبلاية، وذلك من أجل مناقشة قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي التي تخص الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد شوبير إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يُناقش في اجتماعه أيضاً ملف التحكيم بعد الجدل الذي تم إثارته بقوة في الآونة الأخيرة من بعض الأطراف بخصوص التحكيم، إضافة إلى ملف جدول مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما شدد أيضاً الكابتن أحمد شوبير في تصريحاته على أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يُناقش أيضاً في اجتماعه كافة البنود التي سوف يتم بحث تعديلها في الجمعية العمومية غير العادية المقرر إقامتها في يوم 23 فبراير 2019.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن أحمد شوبير تعقيباً على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي الصارمة، وخاصة القرار الذي يتعلق بتقديم النادي الأهلي لِشكوى إلى كلاً من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم إضافة إلى اللجنة الأولمبية المصرية بحق الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب حضور المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية منذ أيام قليلة.

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