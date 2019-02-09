ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد السبت 9/2/2019 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حسم فريق ريال مدريد ديربي العاصمة عقب فوزه الهام خارج أرضه على حساب مضيفه وجاره فريق أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو في الدقيقة السادسة عشر، إضافة إلى النجم سيرجيو راموس في الدقيقة الثالثة والأربعين من ركلة جزاء، وأيضاً النجم الويلزي جاريث بيل في الدقيقة الرابعة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد في المباراة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة الخامسة والعشرين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سانتياغو أرياس / خوسيه ماريا خيمينيز / دييغو غودين / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: توماس بارتي / ساؤول نيغويز / أنخيل كوريا / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الديربي حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة من أجل مواصلة المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وفي الدقيقة السادسة عشر أشعل فريق ريال مدريد أجواء مباراة الديربي بشكل كبير للغاية، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو بطريقة رائعة للغاية عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق أتلتيكو مدريد وسط حالة من الصدمة من جانب أصحاب الأرض.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي فلم يتأخر كثيراً، بل جاء قوياً للغاية وذلك تحديداً في الدقيقة الخامسة والعشرين حينما إِستغل فريق الروخي بلانكوس ثغرة في خط دفاع الفريق الملكي، لينفرد على إثرها النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا مدركاً هدف التعادل لمصلحة فريقه.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين، سنحت أمام فريق ريال مدريد فرصة مثالية للغاية من أجل التقدم في النتيجة من جديد، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها النجم الإسباني المخضرم والقائد سيرجيو راموس بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة الفريق الملكي.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول من ديربي العاصمة على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل مباراة ديربي العاصمة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق أتلتيكو مدريد أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول ومن ثم التفكير في قلب الطاولة على ضيفه.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين تمكن فريق أتلتيكو مدريد من تعديل النتيجة مثلما أراد، وذلك حينما سجل له النجم الإسباني ألفارو موراتا ثاني الأهداف إثر انفراده بحارس المرمى تيبو كورتوا، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل وخاصة بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير حاول الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً لتسجيل ثالث الأهداف، وذلك من خلال إشراك النجم الويلزي جاريث بيل بدلاً من المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين حاول الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدان فريقه من الناحية الهجومية، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني فيكتور فيتولو بدلاً من النجم الفرنسي توماس ليمار.

وفي الدقيقة الخامسة والستين حاول المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أن يقوم بإحكام السيطرة بشكل أكبر على خط وسط الميدان، وذلك من خلال إشراك الشاب رودريجو بدلاً من الأرجنتيني أنخيل كوريا.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين دفع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بآخر أوراقه الهجومية في المباراة سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير، وذلك من خلال إشراك المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش بدلاً من المهاجم ألفارو موراتا.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين حسم فريق ريال مدريد ديربي العاصمة بنسبة كبيرة للغاية، وذلك بعدما سجل له النجم جاريث بيل الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة أنهاها بنجاح في شباك أصحاب الأرض لتُصبح المهمة معقدة للغاية على فريق أتلتيكو مدريد.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين، تلقى فريق أتلتيكو مدريد ضربة قوية للغاية قضت على جميع آماله في المباراة، وذلك بعدما قام الحكم بطرد متوسط الميدان الغاني توماس بارتي إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليُكمل فريق الروخي بلانكوس ما تبقى من دقائق في ديربي العاصمة بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الديربي استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية ديربي العاصمة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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