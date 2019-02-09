بعد القرارات الصارمة في اجتماع مجلس الإدارة اليوم.. الأهلي ينتصر !

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حقق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب انتصاراً باهراً اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019، وذلك بعد القرارات الصارمة التي أصدرها عقب الاجتماع الطارئ الذي دعا له الكابتن محمود الخطيب من أجل الرد على التجاوزات المستمرة بحق النادي الأهلي من بعض الأطراف وتحديداً من طرف كلاً من المستشار تركي آل الشيخ إضافة إلى المستشار مرتضى منصور.

وفي أبرز القرارات التي أصدرها مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم السبت، طلب النادي الأهلي أن يتم تأجيل مباراته مع نظيره فريق بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى ما بعد يوم 30 مارس القادم، وذلك عوضاً عن استبدالها بمُباراة أخرى بين الفريقين أيضاً ولكن في مسابقة كأس مصر مثلما طلب نادي بيراميدز.

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وبناءً على ذلك التحرك الرسمي الصارم من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي اليوم السبت تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز التي كانت من المقرر أن تُقام في يوم 28 فبراير 2019، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة بين الفريقين عقب مباراة القمة بين القطبين في يوم 30 مارس 2019.

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أيضاً أن جدول مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز المُعلن منذ مطلع العام الحالي 2019 وحتى يوم 30 مارس 2019، سوف يتم تطبيقه على جميع الأندية المصرية وخاصة كلاً من الأهلي والزمالك إضافة إلى بيراميدز دون أي تعديل على الإطلاق.

وبذلك أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم الأزمة التي كانت على شفير الاشتعال بسبب تهديد النادي الأهلي باللجوء إلى كلاً من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم إضافة إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم، علماً بأن النادي الأهلي يتعرض منذ فترة طويلة أو تحديداً منذ مطلع الموسم الحالي إلى تجاوزات لا مثيل لها على الإطلاق سواء من طرف نادي الزمالك وأيضاً من نادي بيراميدز.