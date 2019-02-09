القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الأحد 10/2/2019 في الدوري الإنجليزي

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي وأيضاً عشاق نادي تشيلسي ونجمه البلجيكي إيدين هازارد لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يرغب كل عاشق لنادي مانشستر سيتي وأيضاً كل عاشق لنادي تشيلسي في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في مساء يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي وأيضاً عشاق نادي تشيلسي متابعة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في مسابقة الدوري الإنجيزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي مانشستر سيتي إضافة إلى عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في مساء يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق مانشستر سيتي على حساب نظيره فريق تشيلسي منذ عام 2010 إلى يوم السبت الموافق 27 فبراير 2010، وحينها فاز فريق مانشستر سيتي على حساب مضيفه فريق تشيلسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين وقتها بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما أكبر انتصار حققه فريق تشيلسي على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي منذ عام 2016، فكان في يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2016 في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، وحينها فاز فريق مانشستر سيتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين وقتها على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

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