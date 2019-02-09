موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني الأحد 10/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مساء يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وأتلتيك بيلباو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مساء يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيِك بيِلباو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، سوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وأتلتيك بيلباو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القامة أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد التعثرات التي تعرض لها في الأسبوع الماضي.

حيث بدأ فريق برشلونة الأسبوع الماضي بالسقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق فالنسيا في إطار مسابقة الدوري الإسباني، وفي منتصف الأسبوع الماضي أيضاً اكتفى فريق برشلونة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وهي بكل تأكيد النتائج التي لا ترقى تماماً إلى طموحات الجماهير الكتالونية، وخاصة في ظل الصحوة التي يعيشها الغريم التقليدي فريق ريال مدريد منذ مطلع العام الحالي 2019، مما قد يؤثر بدون أدنى على رغبة فريق برشلونة في التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أنه سوف يكون مطالباً بضرورة العودة بالنقاط الكاملة من ملعب سان ماميس من أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، وخاصة وأن فريق ريال مدريد قد فاز في هذه الجولة في ديربي العاصمة على حساب جاره فريق أتلتيكو مدريد.

وهو الأمر الذي يعني بدوره أن تعادل فريق برشلونة أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، سوف يجعل الفارق بينه وبين الفريق الملكي يتقلص إلى 6 نقاط فقط لا غير، أما في حالة تعرض فريق برشلونة إلى الخسارة على يد مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، سوف يُصبح الفارق حينها بينه وبين الفريق الملكي 5 نقاط فقط لا غير.

ومن المؤكد أن فريق برشلونة سوف يتأثر أيضاً في هذه المباراة نوعاً ما من عدم جاهزية الأسطورة ليونيل ميسي بسبب عدم تعافيه من الإصابة العضلية بشكل كامل بالرغم من تواجده في قائمة المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن المشكلة الأكبر للفريق الكتالوني سوف تتمثل في غياب الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا بداعي الإيقاف.

وكان الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، حيث جاءت قائمة الفريق الكتالوني على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / سيرجي روبيرتو / توماس فيرمايلين / ميراندا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / لويس سواريز / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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